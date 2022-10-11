İŞKUR 9.500 TL maaşla 120 BİN personel alacak! 81 ilde acil kod geldi: KPSS şartsız 18-40 yaş arası herkes başvurabilir!

Ekim ayında incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...