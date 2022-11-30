İŞKUR 9 BİN 269 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Aralık ayında 134 ACİL ilan açıldı: 18-29 yaş arası lise mezunu herkes...
İŞKUR tarafından bekçi alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Yüz binlerce işsiz vatandaşa umut kapısı olmaya devam eden İŞKUR'da yeni işçi alımı ilanları yayımlandı. İlanlarla güvenlik görevlisi ve bekçi gibi pek çok alanda istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR bekçi alımı şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde!
İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda iş arayışı olan binlerce kişi büyük bir merakla yeni iş ilanlarını takip ediyor. Son yayınlanan ilanlara göre, 107 bin işçi alımı yapılacağı görülüyor. Bu alımlar arasında özellikle güvenlik görevlisi ve bekçi alımı dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İŞKUR ilanına göre mevcutta 134 alım yapılacağı görülüyor. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor.
Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı Kocaeli'nde yapılacak.
İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.