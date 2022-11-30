İŞKUR 9 BİN 269 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Aralık ayında 134 ACİL ilan açıldı: 18-29 yaş arası lise mezunu herkes...

İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda iş arayışı olan binlerce kişi büyük bir merakla yeni iş ilanlarını takip ediyor. Son yayınlanan ilanlara göre, 107 bin işçi alımı yapılacağı görülüyor. Bu alımlar arasında özellikle güvenlik görevlisi ve bekçi alımı dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!