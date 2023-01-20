İŞKUR 8.500 TL maaşla 88 BİN 402 personel alacak! KPSS şartı yok! Şubat ayı için 81 ilde ACİL KOD geldi: 19-47 yaş arası herkes başvurabilir!

2023 yılında 56 bin 731 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Ocak- Şubat ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bu sektörlere acil alım var. Şubat 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. İşte detaylar...