İŞKUR 8.500 TL maaşla 88 BİN 402 personel alacak! KPSS şartı yok! Şubat ayı için 81 ilde ACİL KOD geldi: 19-47 yaş arası herkes başvurabilir!
Ocak-Şubat 2023 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni ay için binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Ocak ayının son haftalarında işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. Şu anda açık iş sayısı 88 bin 402 kişi olarak duyuruldu. İşte Ocak-Şubat ayı İŞKUR personel alımı ilanları!
2023 yılında 56 bin 731 kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Ocak- Şubat ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bu sektörlere acil alım var. Şubat 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. İşte detaylar...
MESLEK AÇIK İŞ SAYISI
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 4
Acil Servis Hemşiresi 3
Acil Tıp Teknisyeni 20
Açık Hava Depo Görevlisi 4
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 19
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 12
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4
Ağaç İşleri Teknisyeni 1
Ağaç Palet İmalatçısı 12
Ağdacı 1
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 6
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 1
Ahşap Ambalaj İşçisi 11
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 47