İŞKUR 8.500 TL maaşla 116 BİN işçi alacak! Tüm illerde aciliyetle duyuruldu: KPSS şartı aranmıyor! 19-45 yaş arası müracaat ekranı açıldı!

İŞKUR 116 BİN PERSONEL ALIMI!

İŞKUR üzerinden çeşitli illerde yeni ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli personel alımları yapılmaya devam ediliyor. İŞKUR'un kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ile KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılıyor ve söz konusu personel alımı için toplam sayı 116 bin olarak paylaşıldı.