İŞKUR 8.392 TL maaşla işçi alıyor! KPSS şartsız sınavsız lise mezunu 1.256 kişilik TYP güvenlik görevlisi alımı: 18-35 yaş şartıyla...
İŞKUR tarafından personel alımları sıkı takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden silahlı silahsız 1.256 güvenlik görevlisi alım ilanı yayınlandı. Bu nedenle gündemde yoğun bir şekilde İŞKUR güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları araştırması yapılıyor ve bu alanda kariyer hedefleyenler detayları merak ediyor. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanlarına dair merak edilenler...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden silahlı ve silahsız olmak üzere 1.256 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamuda istidam edilecek adaylardan en az lise olma şartı aranıyor. İşte şartlar ve başvuru tarihleri...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile özel sektöre ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıkladı.
Alımlara ilişkin kurumlar ilan ile başvuru şartlarından son başvuru tarihine kadar merak edilen tüm detayları adaylara açıkladı. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları ve başvuru ekranı...
İŞKUR Güvenlik Görevlisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.