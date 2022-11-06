İŞKUR 65 ilde 94 bin 632 işçi alacak! 10 bin TL MAAŞ ile KPSS’siz ilanlar! 18-45 yaş arası başvuru formunu doldurabilir!

Kasım ayı İŞKUR işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Kasım ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 1 milyondan fazla binden fazla vatandaş iş buldu. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. İşte İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları