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Haberler Ekonomi İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS puan şartı YOK, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS puan şartı YOK, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

İŞKUR personel alımları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Türkiye'nin birçok şehrinde yer alan huzurevlerinde görevlendirmek için 2.145 personel alımı yapılacağı açıklandı. Huzurevlerine yapılacak işe alımlarda sınav ve KPSS puan şartı aranmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detaylar belli oldu. İşte İŞKUR aracılığıyla personel alımı hakkında ayrıntılar...

takvim.com.tr
17.10.2022 16:42 - Son Güncelleme: 17.10.2022 16:43
İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS’siz, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

İŞKUR Ekim ayı personel alımı ilanları sıkı takibe alınıyor. Bu sene 1 milyonu aşkın kişinin iş bulmasına vesile olan İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Mevcut alımlarda özel sektör yaklaşık 110 bin işçi arıyor. Öte yandan Aile Bakanlığı tarafından 2.145 kişilik personel alım ilanı yayınlandı. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR Ekim ayı personel alımı ilanları!

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İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS’siz, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

Türkiye'deki birçok şehirde yer alan huzurevlerinde görevlendirilmek üzere 2145 işçi alımı yapılacak. İşe alımlar sınavsız kura ile yapılıyor, başvurular ise İŞKUR üzerinden ya da telefon numarası üzerinden alınıyor.

İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS’siz, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

HUZUREVLERİNE 2145 İŞÇİ ALINACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevi işçi ilanını yayınladı. İlana göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki huzurevlerinde görevlendirilmek üzere 2145 işçi alımı olacak.

İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS’siz, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

Bu ilana başvurmak isteyenler için KPSS şartı aranmıyor. Başvurular başladı. Personel alımı ise sınavsız kura ile yapılacak.

İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS’siz, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

HUZUREVİ İŞÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler,

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