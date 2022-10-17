İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS puan şartı YOK, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...
İŞKUR personel alımları hakkında aramalar hız kazandı. Son olarak Türkiye'nin birçok şehrinde yer alan huzurevlerinde görevlendirmek için 2.145 personel alımı yapılacağı açıklandı. Huzurevlerine yapılacak işe alımlarda sınav ve KPSS puan şartı aranmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detaylar belli oldu. İşte İŞKUR aracılığıyla personel alımı hakkında ayrıntılar...
17.10.2022 16:42 - Son Güncelleme: 17.10.2022 16:43
İŞKUR Ekim ayı personel alımı ilanları sıkı takibe alınıyor. Bu sene 1 milyonu aşkın kişinin iş bulmasına vesile olan İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Mevcut alımlarda özel sektör yaklaşık 110 bin işçi arıyor. Öte yandan Aile Bakanlığı tarafından 2.145 kişilik personel alım ilanı yayınlandı. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR Ekim ayı personel alımı ilanları!
HUZUREVLERİNE 2145 İŞÇİ ALINACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevi işçi ilanını yayınladı. İlana göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki huzurevlerinde görevlendirilmek üzere 2145 işçi alımı olacak.