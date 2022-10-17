İŞKUR 6.120 TL maaşla 2.145 personel alacak! KPSS puan şartı YOK, sınavsız! 19- 40 yaş arası için başvuru düğmesi etkin! 26 ilde lise dengi...

İŞKUR Ekim ayı personel alımı ilanları sıkı takibe alınıyor. Bu sene 1 milyonu aşkın kişinin iş bulmasına vesile olan İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Mevcut alımlarda özel sektör yaklaşık 110 bin işçi arıyor. Öte yandan Aile Bakanlığı tarafından 2.145 kişilik personel alım ilanı yayınlandı. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR Ekim ayı personel alımı ilanları!