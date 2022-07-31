İŞKUR 21 ilde KPSS sınav puan şartsız personel alacak! 18-49 yaş arası herkese 10.500 TL maaşla iş kapısı! Kadro dağılımı açıklandı!

DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek.