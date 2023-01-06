İŞKUR 2023 KPSS şartsız iş alımları başladı! En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor
2023 senesiyle birlikte işçi alımlarında artış görülüyor. Son günlerde sıklıkla dile getirilen işçi alımları iş arayan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. En az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılacak.
06.01.2023 13:29 - Son Güncelleme: 06.01.2023 13:30
İŞKUR üstünden oluşturulan ilanlar üstünde çoğu belediyenin personel alımı bağlamında ilan verdiğini görüyoruz. Peki personel alımları için gerekil olan şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar...
2023 yılına gelinmesiyle birlikte İŞKUR tarafından iş ilanları sık sık güncellenmeye başlandı. KPSS şartsız bir şekilde personel alımı yapan belediyeler için başvuru şartları ve detayları açıklanmaya devam ediliyor.
Belediyelerin İŞKUR üzerinden yayınladıkları iş ilanları ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere alım yapılacağı açıklanmaya devam ediyor.