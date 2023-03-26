RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! KPSS'li, KPSS'siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! Bakanlıklara, hastaneye, okullara, adliyeye...

İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! KPSS'li, KPSS'siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! Bakanlıklara, hastaneye, okullara, adliyeye...

İŞKUR üzerinden alımlar devam ederken açık iş sayısı 119 bini aştı. Öte yandan 2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı paylaşıldı. Özel ve kamu kurumlarında çalışmak isteyenler güncel işçi alımlarını merak edip araştırıyor. İşte güncel iş ilanları hakkında detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
26.03.2023 22:30 - Son Güncelleme: 26.03.2023 22:30
İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! KPSS’li, KPSS’siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! Bakanlıklara, hastaneye, okullara, adliyeye...

İŞKUR açık işçi sayısını 119 bin olarak duyurdu. Öte yandan kamu işçi alımları 130 bini aştı. Özel ve kamu sektöründe çalışmak isteyenler için güncel alımlara haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! KPSS’li, KPSS’siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! Bakanlıklara, hastaneye, okullara, adliyeye...

KAMU PERSONEL ALIMLARI!

Memur olmak isteyen vatandaşlara peş peşe müjdeli haber geldi.

İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! KPSS’li, KPSS’siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! Bakanlıklara, hastaneye, okullara, adliyeye...

2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı açıklandı.

İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! KPSS’li, KPSS’siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! Bakanlıklara, hastaneye, okullara, adliyeye...

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na binlerce memur alımı yapılacak. Peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak?

İŞKUR 119 BİN + Kamuya 130 bin işçi alınacak! KPSS’li, KPSS’siz, sınavlı, sınavsız liste geldi! Bakanlıklara, hastaneye, okullara, adliyeye...

Milyonlarca memur adayının merakla beklediği personel alımı Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kontejanları için yapılacak.

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