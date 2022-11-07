İŞKUR 10 bin 920 TL maaşla bekçi alımı yapacak! Yılbaşı öncesi ACİL ilan geldi: 18-45 yaş arası herkese başvuru açık! İlkokul mezunu...
İŞKUR tarafından bekçi alımı ilanları oldukça sıkı bir şekilde takip ediliyor. İŞKUR tarafından belirli zaman aralıklarında çeşitli alanlarda personel ve işçi alım ilanları duyuruluyor. Bu kapsamda kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurum aracılığıyla yayımlanan ilanları takip ediyor.Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, İŞKUR Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler!
07.11.2022 16:44 - Son Güncelleme: 07.11.2022 16:44
Yüz binlerce işsiz vatandaşa umut kapısı olmaya devam eden İŞKUR'da yeni işçi alımı ilanları yayımlandı. İlanlarla güvenlik görevlisi ve bekçi gibi pek çok alanda istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler!