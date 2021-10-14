İşini bırakıp varını yoğunu bu işe yatırdı! 50.000 TL ile başladığı işten şimdi tam 4 katını kazanıyor. Yeni bir işe atılarak başarılı olan insanların hikayesi diğer tüm insanların dikkatini çekiyor. 18 yıl bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası lise mezunu Ersin Öztop, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işinden ayrılıp, Yapılcan Köyü'ne geri döndü. Burada 50 bin lira sermayeyle kültür mantarı tesisi kurup yetiştirmeye başladı. Arkadaşının tavsiyesine uyan Ersin Öztop kısa sürede başarı sağlayarak kazancını artırdı.