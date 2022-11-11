İşe girişin bu tarihse 2023 Şubat'ta maaşın cebinde! Sandığın içindekilere tam emeklilik hakkı! EYT'de eksik prim+yaş kutuya DÜŞTÜ! 37- 40- 49 yaş çizgisi...
Son dakika haberi EYT açıklamaları! EYT için ilk kez tarih ve rakam duyuruldu. Emeklilikte yaşta takılan milyonlar EYT düzenlemesini bekliyor. Bilgin ''EYT teklifi Aralık'ta TBMM'ye gelecek. EYT 2023'te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var.'' ifadelerini kullandı. Peki EYT kimleri kapsıyor? EYT uygulaması ne zaman başlayacak? İlk maaşlar hangi tarihte verilecek? Her EYT'li emekli olacak mı? Emekli olan EYT'li çalışmaya devam edebilecek mi? EYT'de fazla mesai hesabı nasıl olacak? EYT'linin emekli aylığına hak kazanması için ne yapması gerekecek? İşte tüm merak edilenler!
Son dakika EYT düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT düzenlemesini Aralık ayı içerisinde Meclis'e sunacağız. EYT ile emekli olacak 1.5 milyon kişi var. EYT bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor." açıklamasında bulundu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Çetin Ateş, A Haber canlı yayınında, ''Ocak ayında başvurular başlayacak ve ilk grup EYT'li Şubat ayında maaşlarını hesaplarından çekebilecekler. Şu anki açıklamalardan çıkarılacak sonuç bu.'' dedi. Peki EYT ne zaman çıkacak? İlk maaşlar ne zaman verilecek? EYT'de eksik prim + yaş kutuya DÜŞTÜ! İşe girişin bu tarihse 2023 Şubat'ta maaşın cebinde! Sandığın içindekiler tam emeklilik hakkı! 31- 37- 40- 49 yaş çizgisi...
EYT düzenlemesi Aralık'ta Meclis'e taşınıyor. ''EYT ile ilgili yanlışlar var.'' diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir çok detaya şöyle açıklık getirdi:
''Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. Yeni yılda uygulanacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında uygulamaya konulacak Bugün Meclis'e getirilmesiyle daha sonra getirilmesi arasında hiçbir fark yoktur. 2023'de cumhuriyetin yüzüncü yılında bu sorun da çözülecektir. Bu sorunun bilinmeyen tarafı şudur, EYT'lilerin çoğu 4A'lıdır, SSK'lıdır. Onların da önemli bir kısmı, yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Bütün tarafların görüşlerini değerlendirdik ama onların da yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek."
OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR!
Yasanın Ocak'ta uygulamaya alınması beklenirken, bu durumda ilk maaş ödemeleri ise Şubat'ta başlayacak. Emekli aylıklarının bağlanma süreci bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor.
Mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor.
Eğer EYT düzenlemesi Ocak'ta yürürlüğe girerse, yasa kapsamında emeklilik hakkı kazananlar, dilekçelerini aynı ay verebilecek, Şubat ayında da ilk aylıklarını ceplerine koyabilecek.
PRİM VE YIL ŞARTLARI DOLMAMIŞSA NE OLACAK?
EYT düzenlemesiyle emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilirken, diğer kişiler ise sağladıklarında başvurularını yapabilecek.
Başvuruların nasıl alınacağı hakkında bilgilendirme olacak.
Ancak mevcut uygulamada e-Devlet'ten de, SGK birimlerine bizzat gidilerek de emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor.
OCAK ZAMMI YANSITILIR MI?
Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Bu artıştan yeni emekliler de yararlanıyor.
Ocak'tan itibaren başvuracak EYT'lilerin aylıkları hesaplanırken yılın ilk ayında yapılacak artış da dikkate alınacak.