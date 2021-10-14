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İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

Aytekin Kılıç isimli bir vatandaş 13 yaşında çırak olarak girdiği iş yerinin sahibi oldu. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenerek büyük bir başarıya imza atan Kılıç, ön yargıların kırılması gerektiğini söyledi. Kılıç verdiği röportajda, "2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik." ifadelerine yer verdi. Ailelerin çocuğu çırak olacak diye endişeli olduğunu söyleyen Aytekin Kılıç, meslek liselerine yönelik olumsuz algının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

14.10.2021 16:54 - Son Güncelleme: 14.10.2021 16:54
İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! 13 yaşlarında çırak olarak girdiği iş yerinin sahibi oldu. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenerek büyük bir başarıya imza atan Kılıç, ön yargıların kırılması icap ettiğini söyledi.

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İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenen ve çırak olarak girdiği şirketin ortağı haline gelen Aytekin Kılıç, mesleki eğitim merkezlerine yönelik ön yargının kırılması gerektiğini söyledi.

İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

Kılıç, AA muhabirine, meslek hayatına başlama serüvenini anlattı. 1983 yılında henüz 13 yaşındayken Kozanoğlu Kozmaksan şirketinde çırak olarak çalışmaya başladığını belirten Kılıç, 1986'da şimdiki adıyla mesleki eğitim merkezi olan çıraklık eğitim merkezine girdiğini söyledi.

İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

Buradan mezun olduğu 1989 yılında kalfa olarak işine devam ettiğini belirten Kılıç, "Bir müddet sonra ustalık ve eğitici ustalık belgesini aldım. Yıllar içinde firmamızda çırak, kalfa, usta, usta başı ve yönetici olarak görev yaptım.

İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Beni yetiştiren ustabaşım da benim çalışanım oldu. Hiçbir zaman işveren-çalışan ilişkimiz olmadı. Hala görünce elini öperim." dedi.

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