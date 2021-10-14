İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!

2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Beni yetiştiren ustabaşım da benim çalışanım oldu. Hiçbir zaman işveren-çalışan ilişkimiz olmadı. Hala görünce elini öperim." dedi.



