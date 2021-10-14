İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor!
Aytekin Kılıç isimli bir vatandaş 13 yaşında çırak olarak girdiği iş yerinin sahibi oldu. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenerek büyük bir başarıya imza atan Kılıç, ön yargıların kırılması gerektiğini söyledi. Kılıç verdiği röportajda, "2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik." ifadelerine yer verdi. Ailelerin çocuğu çırak olacak diye endişeli olduğunu söyleyen Aytekin Kılıç, meslek liselerine yönelik olumsuz algının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
İşe çırak olarak girdi, şirketin sahibi oldu! Şimdilerde 90 ülkeye ihracat yapıyor! Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! 13 yaşlarında çırak olarak girdiği iş yerinin sahibi oldu. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenerek büyük bir başarıya imza atan Kılıç, ön yargıların kırılması icap ettiğini söyledi.
Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenen ve çırak olarak girdiği şirketin ortağı haline gelen Aytekin Kılıç, mesleki eğitim merkezlerine yönelik ön yargının kırılması gerektiğini söyledi.
Kılıç, AA muhabirine, meslek hayatına başlama serüvenini anlattı. 1983 yılında henüz 13 yaşındayken Kozanoğlu Kozmaksan şirketinde çırak olarak çalışmaya başladığını belirten Kılıç, 1986'da şimdiki adıyla mesleki eğitim merkezi olan çıraklık eğitim merkezine girdiğini söyledi.