İşçiye tazminat müjdesi: 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Kimler istifa edip tazminat alabilir? Milyonlarca çalışana müthiş haber!
Milyonlarca çalışan için Yargıtay'dan emsal karar geldi: 15 yıl- 3600 günü tamamlayıp işten ayrılan, tazminatını alır. Tekrar işe girmesi hile sayılmaz. Bunun için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarına dair bir yazı almalılar. Bu yazıyla birlikte işyerlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Yani ilgili hüküm gereğince ve ekteki yazı ile istifa dilekçenizi yazmanız gerekiyor. İstifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ya da 7 bin günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın. Peki kimler istifa edip tazminat alabilir ve kimler daha sonra çalışabilir ? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışana müthiş haber! İşçiye tazminat müjdesi: Yargıtay, 15 yıl-3600 prim gününü tamamlayarak yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçilerin kıdem tazminatı alması konusunda önemli bir karara imza attı. Bu koşulları sağlayıp işten ayrılanların yeniden işe girse de tazminat alabileceğine hükmetti. Yasaya göre sigortalılık süresi ve primi tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurgulayan Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka işyerleri ile görüşme yapmasının, ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. Yargıtay, işçiye ayrıldığı işyerinin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.