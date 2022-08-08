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İşçiye ikinci tazminat! Asgari ücretliye en az 2543 TL! Zaman aşımında yapılması gereken? İş arama izninde nelere dikkat edilmeli?

Çalışanların en büyük güvencesi kıdem tazminatının yanında ek tazminat alma fırsatıda var. İşten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatının yanı sıra belli şartlarda ihbar tazminatı da alıyor. Hatta istifa halinde bildirim süresine dikkat etmezse kendisi de ödüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
08.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 08.08.2022 06:57
İşçiye ikinci tazminat! Asgari ücretliye en az 2543 TL! Zaman aşımında yapılması gereken? İş arama izninde nelere dikkat edilmeli?

Çalışanların en büyük güvencesi kıdem tazminatı. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var.

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İşçiye ikinci tazminat! Asgari ücretliye en az 2543 TL! Zaman aşımında yapılması gereken? İş arama izninde nelere dikkat edilmeli?

O da ihbar tazminatı... İşverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor.

İşçiye ikinci tazminat! Asgari ücretliye en az 2543 TL! Zaman aşımında yapılması gereken? İş arama izninde nelere dikkat edilmeli?

Bu süreyi de o işyerindeki çalışma süresi belirliyor.

İşçiye ikinci tazminat! Asgari ücretliye en az 2543 TL! Zaman aşımında yapılması gereken? İş arama izninde nelere dikkat edilmeli?

Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara ihbar tazminatı ödeniyor.

İşçiye ikinci tazminat! Asgari ücretliye en az 2543 TL! Zaman aşımında yapılması gereken? İş arama izninde nelere dikkat edilmeli?

Kıdem tazminatını almak için en az 1 yıl çalışmak gerekirken, ihbar tazminatında bu şart bulunmuyor.

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