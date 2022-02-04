İşçiye 3’lü müjde! İlave zam yapılacak onay az önce geldi! Ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor: Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı + 2.5’luk ek zam...

Ayrıca; "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" nün ilk altı ayında o günkü altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak birinci altı ay için % 12 olarak belirlenen ve enflasyon farkının yer almadığı düzenleme, enflasyon farkı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihleri 01.07.2021 ve sonrası olan/olacak işyerlerinde %12'nin üzerinde gerçekleşen/gerçekleşecek enflasyon farklarının takip eden ücret zammı oranına eklenmesi sağlanmıştır.