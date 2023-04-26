İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr İL İL ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir! Sağlık Bakanlığı temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sona erdi. 2023 yılında İŞKUR üzerinden 10 bin 900 işçi alımı yapıacak. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. '' dedi. İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi sonuçları! İşçi sonuç: https://iscisonuc.saglik.gov.tr asil yedek isim listesi il il PDF indir...
SON DAKİKA İL İL AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları il il açıklansı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için İŞKUR üzerinden başvurular alınmıştı. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kuraları 25 - 26 Nisan 2023 tarihlerinde çekildi. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi 09.00'da başlayıp saat 18.00'de bitti.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Kura çekimi sonrası adaylar kurada adının çıkıp çıkmadığına aşağıdaki link üzerinden bakabiliyor.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapıldı.
25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.
26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.