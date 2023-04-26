İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr İL İL ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir! Sağlık Bakanlığı temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır?

SON DAKİKA İL İL AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları il il açıklansı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için İŞKUR üzerinden başvurular alınmıştı. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!