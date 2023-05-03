İŞÇİ SONUÇ: dsi.gov.tr DSİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ 908 işçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? 7. 15. 18. bölge müdürlüğü...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 908 işçi alımı kura tarihi belli oldu. 2023 yılında İŞKUR aracılığı ile Elektrik, Bekçi, Akaryakıtçı, Boyacı, Bahçıvan, Tesisatçı, Boyacı badanacı ve daha bir çok kadroya alımlar yapılacak. Kura çekiminin İŞKUR ya da DSİ internet adresinden yapılması ve dsi.gov.tr adresinden asil ve yedek isim listelerinin yayımlanması bekleniyor. Peki DSİ İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ işçi alımı kura çekimi canlı nasıl, nereden izlenir? İşte sonuç ekranı ile asil yedek isim listesi sorgulama seçeneği ve il il bölge müdürlükleri!