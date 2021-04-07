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İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz

Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aranılan belirli kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler emekli olarak her ay düzenli emekli aylığı geliri elde etmeye hak kazanırken ne yazık ki bazı kişiler de emekli olamadıkları için SGK'dan toplu para iadesi almaya hak kazanmaktadır. Bu bağlamda toplu ödeme imkânından müracaat yapanlar yararlanabiliyor. Toplu para ödemesinin yapılabilmesi için şahısların emin koşulları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk koşulu ise şahısların emekli olmaması. Bu imkândan faydalanmak isteyenlerin bulundukları işlen sosyal güvenlik merkezine ya da il sosyal güvenlik müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır.

07.04.2021 16:04 - Son Güncelleme: 07.04.2021 16:04
İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz

SGK toplu para ödemesi yapıyor. Toplu ödeme imkânından başvuru yapanlar faydalanabiliyor. Toplu para ödemesinin yapılabilmesi için kişilerin belli şartları taşıması gerekiyor. Toplu para ödemesinin alabilmenin ilk şartı ise kişilerin emekli olmaması. SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir süre sonra ne zaman emekli olacağını araştırsa da bazen durumlar emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı dönem boyunca SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler tarafından ödeniyor.

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İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz

SGK Para İadesinden Yararlanma Şartları

SGK'nın yaptığı toplu para ödemesi yapıyor. İşe giren herkes bir süre sonra ne zaman emekli olacağını araştırsa da bazen durumlar emekli olacak kadar çalışmaya elvermiyor. Çalışanlar çalıştığı dönem boyunca SGK 'ya prim ödemesi yapıyor. Primler, işverenler tarafından ödeniyor.

İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz

Çalışanların emekli olamaması durumunda bu primler çalışanlara SGK tarafından iade ediliyor. Hem işçi hem de işveren primleri SGK tarafın toplu olarak ger ödeniyor. Yazılı olarak başvuru şartı aranıyor. Dilekçenin SGK İl ya da ilçe müdürlüklerine verilmesi gerekiyor.

İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz

SGK Toplu Para Ödemesinde Geçerli Tarihler

SGK toplu para ödemesinde sigortalılar (4A) yani SSK'lılar için 2008'den önce çalışanın adına ödenen hem işçi hem de işveren primi ödeniyor. 2008'den sonra ise sadece işçi primleri iade ediliyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi olarak adlandırılıyor. Bağkurlular için ise tarih ayrımı bulunmuyor.

İşçi, memur, SGK ve Bağ-kur’lular için toplu ödeme fırsatı! Hemen dilekçe vererek binlerce lira alabilirsiniz

Başvuran bağkurlular ödedikleri tüm primleri geri alabiliyor. Geri iadesini aldığınız prim günlerinizi tekrar ödeyerek mevcut primlerinize ekleme şansınız da bulunuyor. Ayrıca bu haktan SGK'lının yasal mirasçıları da yararlanabiliyor.