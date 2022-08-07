İşçi, esnaf, memur ve tarım işçilerine erken emeklilik müjdesi! EYT’siz yaş indirimi: 4’te 1’i! Çalışma süresi 01 Ekim 2008 tarihinden sonra olanlar....

Ağır engelli annelerine erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Halen bir çok kişi bilmiyor. Ancak annelere erken emekliliğin yolları bulunuyor. Kadının engelli çocuğunun bakımını üstlenmesi, Çocuğun evlenmemiş olması, Boşanmış ise çocuğun velayetinin sigortalı anneye verilmiş olması durumunda emeklilik hakkı sağlanıyor. Peki kimler yararlanabiliyor? Kimler ağır engelli sayılır? İşte yararlanma şartları...