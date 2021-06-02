İşçi bugün emekli olsa ne kadar maaş alır? 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ve emeklilik yaşı hesaplama!
Emekli olmak hayali kuranlar emekli olmaları vaziyetinde ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor. Uzun müddettir çalışan ve yüksek prim ödeyenlerde ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor. Emekli ücretini tanımlayan ana mevzuların başında ödenen primler ve alınan ücret öne çıkıyor. Bir şahıs uzun seneler süresince yüksek ücret aldıysa emekli olduğu zamanda emekli ücreti yükseliyor. Ayrıca kendi işini yapan Bağkurlu yüksek ölçüden prim ödemesi yapıyorsa bu netlikle büyük bir avantajdır. O açıdan en ehemmiyetli, kısım çalışan vaziyetlerde alınan ücret ve ödenen prim ölçüsüdür.
Bugün emekli olsam 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL maaş alırımın ardından emeklik yaşına yakın adaylar ne kadar emekli ücreti alırım sualini akıllarından sıklıkla geçiyor. Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama harekâtları ve emeklilik zamanına müteveccih bilgileri araştırmaya devam ediyor.
'NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?' DİYORSANIZ İŞTE ŞARTLAR!
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor.
1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.
İŞE BAŞLAMA TARİHİNE GÖRE ERKEK SİGORTALILARIN EMEKLİLİK YAŞI
- İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1976 ve öncesi olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri şartıyla, yaş sınırı olmadan emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 44 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.
- İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1979 ile 23 Kasım 1980 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5000 gün prim ödemeleri ve 45 yaşını tamamları halinde emekli olmaya hak kazanırlar.