İş kurmak isteyenleri zil çalıp oynatacak haber! KOSGEB açıkladı: 250 bin TL’yi aşan hibe desteği! İşte başvuru detayları

Şartlar neler?

Öncelikle müracaatte bulunacağınız işletmenin gerçek şahıs ya da sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gerekiyor. Eğitimi tamamlayan bireyin destek uygulamasına başvurduğu işletmedeki hissesinin en az %50 olması ve bireyin işletmeyi temsile yetki sahibi olması gerekiyor. Program zamanı zamanınce girişimcinin diğer bir yerde çalışmıyor olması ve kendi işinin başında olması koşulu aranıyor.