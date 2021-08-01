İş kurmak isteyenleri zil çalıp oynatacak haber! KOSGEB açıkladı: 250 bin TL’yi aşan hibe desteği! İşte başvuru detayları
Yeni iş kurmak isteyenler amacıyla KOSGEB doğrultusundan yeni girişimci uygulaması içeriğinde destek veriliyor. Bu destek, işletmelerin en titiz zamanlarında onları destekleyerek uzun soluklu olmalarını ve yeni işletmelere teşvik oluşturmayı amaçlıyor. Yeni girişimci uygulaması; geleneksel girişimci uygulaması ve ileri girişimci uygulaması olarak iki alt gruptan oluşuyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), .Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu.
Genç işsizlik oranı, pandeminin ekonomiye olumsuz etkisi, ileriki kaygısı derken bir noktada herkes kendi işinin patronu olma hayalini taşıyor diyebiliriz. KOSGEB iş kurmak isteyenlere ilaç gibi ileriki haberlerle gündemde. Geleneksel girişimci uygulaması, işletmeleri kurulduğu ilk senelerde destekleyerek tutunmalarını gerçekleştirmeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur
Geleneksel girişimci uygulaması, işletmeleri kurulduğu ilk senelerde destekleyerek tutunmalarını gerçekleştirmeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi amaçlıyor. İleri girişimci uygulaması ise, küresel piyasalarda aktif olarak yer alabilecek, marka olabilecek, dışalım yapabilecek, daha çok istihdam oluşturabilecek yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin adedinin arttırılmasını hedefliyor.
Önce eğitim sonra destek
İş Kurmak İsteyenler İçin 13 Harika İş Fikri -
İş kurmak istiyor ve bu hibeden yararlanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken hayalinizdeki iş kolunun hangi NACE koduna sahip olduğunu öğrenmek. Daha sonra KOSGEB'in internet sitesinden bu iş fikrinin desteklenen sektörler arasında olup olmadığını denetim edebilirsiniz. Sonraki ismim kuracağınız işin girişimci etkinlik tablosunda bulunup bulunmadığını belirlemek. Alacağınız girişimcilik eğitimi yönünden büyük ehemmiyet taşıyor. İşletmenizi kurmadan evvelce KOSGEB girişimcilik eğitimi katılım belgesine sahip olmalısınız.
Şartlar neler?
Öncelikle müracaatte bulunacağınız işletmenin gerçek şahıs ya da sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gerekiyor. Eğitimi tamamlayan bireyin destek uygulamasına başvurduğu işletmedeki hissesinin en az %50 olması ve bireyin işletmeyi temsile yetki sahibi olması gerekiyor. Program zamanı zamanınce girişimcinin diğer bir yerde çalışmıyor olması ve kendi işinin başında olması koşulu aranıyor.