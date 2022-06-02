İş kurmak isteyen girişimciler için müjde verilerek taşın altına el koyuldu! 60 ay vade ile 500 bin TL’lik kredi hizmeti geldi

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinin hız kazandığı şu günlerde, kendi işinin sahibi olarak meslek hayatını ve doğal olarak da gelirini garanti altına almak isteyen vatandaşlar, nakit sıkıntısı içerisinde oldukları için bu isteklerini hayata geçirememeye başladılar. Yeni bir iş kurmak ve uzmanlaştıkları alanları geçim kapısı haline getirmek isteyen vatandaşlar, iş yeri sahibi olabilmek adına birikimlerini yetersiz görerek destek arayışı içerisine girdiler.