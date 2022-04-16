📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR’dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor ve milyonlarca kişi işsizlikten kurtuluyor. İş arayanlara sevindirici haber var ve İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı dikkat çekiyor, gündemde yoğun ilgi görüyor. 19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor ve açık ilanlarda en çok aranan kadrolar haberimizde yer alıyor. İŞKUR açık ilanlara başvuru yapabilmek için kadrolar için belirtilen şartların sağlanması gerekiyor. İşte tüm bilgiler!