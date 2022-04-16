RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor ve şartları taşıyanlar başvurularını yapabiliyor. İş arayanlar bu habere çok sevinecek, 19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanabiliyor. İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatını kaçırmak istemeyenler şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Milyonlarca kişiye iş fırsatı sunarak ekonomide istihdama da katkı sağlayan İŞKUR 103 bin açık iş ilanı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İŞKUR'a başvuru yapmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

16.04.2022 18:46 - Son Güncelleme: 16.04.2022 18:46
📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR’dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor ve milyonlarca kişi işsizlikten kurtuluyor. İş arayanlara sevindirici haber var ve İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı dikkat çekiyor, gündemde yoğun ilgi görüyor. 19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor ve açık ilanlarda en çok aranan kadrolar haberimizde yer alıyor. İŞKUR açık ilanlara başvuru yapabilmek için kadrolar için belirtilen şartların sağlanması gerekiyor. İşte tüm bilgiler!

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📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR’dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

İŞKUR, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti.

📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR’dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Bu yılın ilk 3 ayında kuruma 499 bin 839 açık iş başvurusu yapıldı. Kurumda halen ise 103 bin açık iş ilanı bulunuyor.

📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR’dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

En çok 19 bin 669 kişiyle beden işçisi aranırken, diğer orman işçileri kategorisinde 3 bin 937 kişilik personel alım ilanı bulunuyor.

📢İş arayanlara sevindirici haber! 🔔İŞKUR’dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor!

3 bin 368 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 837 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 438 kişiyle makineci (dikiş), 2 bin 19 kişiyle garson ve bin 671 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı en çok eleman aranan açık işler arasında bulunuyor.

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