İş arayanlar için son şans! MEB'den personel alımı için son gün uyarısı! 5.872 aşçı ve 260 fizyoterapist alınacak! İşte başvuru şekli ve şartları...

MEB bünyesine ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu 5.872 sözleşmeli destek personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı) ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun 260 fizyoterapist alımı alacak. Başvurular 25 Ekim'de başlamıştı. Bugün yapılan duyuruda başvuru işlemlerinin 5 Kasım'da sona ereceği belirtildi. İş arayanlar ve MEB bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi için son gün! Başvuru işlemleri hakkında tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte 5.872 aşçı ve 260 fizyoterapist alımı için başvuru şekli ve şartları...