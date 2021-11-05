İş arayanlar için son şans! MEB'den personel alımı için son gün uyarısı! 5.872 aşçı ve 260 fizyoterapist alınacak! İşte başvuru şekli ve şartları...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilmek üzere 2021 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 260 sözleşmeli fizyoterapist, 5.872 sözleşmeli destek personeli (aşçı, aşçı yardımcısı) alınacak. Başvurular için son güne gelindi. MEB'den son gün uyarısı yapıldı. İş arayanlar için son şans! Peki MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvurular hakkında detaylı bilgiler...
MEB bünyesine ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu 5.872 sözleşmeli destek personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı) ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun 260 fizyoterapist alımı alacak. Başvurular 25 Ekim'de başlamıştı. Bugün yapılan duyuruda başvuru işlemlerinin 5 Kasım'da sona ereceği belirtildi. İş arayanlar ve MEB bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi için son gün! Başvuru işlemleri hakkında tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte 5.872 aşçı ve 260 fizyoterapist alımı için başvuru şekli ve şartları...
2021 MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Duyuruya göre, MEB personel alımı başvuruları 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.
MEB AŞÇI VE FİZYOTERAPİST ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden duyurulacak.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tamamlaması gerekiyor.
Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.