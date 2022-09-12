İple çekilen kampanya 81 ilde başlıyor! TOKİ'den 1.600 - 2.240 TL taksitle 3+1 2+1 konutlar! Emekli, asgari ücretliye 20-180-240 ay vade, %25 peşinatla ev sahibi olun!

2022 Eylül ayından itibaren yeni konut satış ihaleleri de gündeme geliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) farklı illerde sunduğu 2+1, 3+1 bütçeye uygun fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Özellikle %25 peşinat ile 120, 240 ay vade konut fırsatları yoğun ilgi görüyor, projeye göre bu peşinatlar ve vadeler değişiklik gösteriyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilecek dev sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. 81 ili kapsayan projede detaylar belli oldu. Proje kapsamında 250 bin konut inşa edilecek. Asgari ücretli, emekli ve gençlerin ödeyebileceği tutarlarda ödeme planları oluşturulurken kira öder gibi ev sahibi olunacak. İşte TOKİ eylül kampanyaları ve sosyal konut projesine dair merak edilenler!