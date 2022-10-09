İntibak çıkarsa emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SGK, SSK ve BAĞKUR emeklisi için intibak zammı yasası çıktı mı?

Emekli maaşına sahip vatandaşlar düzenli olarak bir gelire sahiptir. Vaktinde çalışıp sigorta primini dolduran ve yaşı gelen vatandaşlar emekli olur. Herkes değişik emeklilik planı yapar iken çalışmadan, çalışmışlığın mükafatı olarak verdiği bu maaş sabit değildir. Senelere göre zamlanan emekli aylığı emeklileri mağdur etmeyecek civarda hesaplanarak değer kazanır. İntibak yasası da en fazla merak edilenler arasında. İntibak yasası hakkında emekliler merakla gelişmeleri takip ediyor. Belirli bir yıldan sonra emekli olanlar, primleri eşit veya daha fazla olsa bile, küçük bir emekli maaşı alıyor.