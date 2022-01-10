İnternet üzerinden sınavı geçenlere 10 bin TL maaş! En gözler meslekler arasında, üstelik amatör lisanslar da ücretsiz! Başvurular...

Geleceğin mesleklerinden drone pilotluğu maaşlarını duyanlar 'Nasıl pilot olunur, başvuru nasıl yapılır, eğitimi nereden nasıl alabilirim?' şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Günümüzde her geçen gün cihazların sayısı artıyor. Sayı arttıkça pilot ihtiyacı da artıyor. 5 bin ile 10 bin TL arasında değişen İHA pilot maaşları bu işi yapmak isteyenlere cazip geliyor. Hem kadınlar hem erkekler drone pilotluğu için eğitim süreci ve başvurular hakkında detayları merak ediyor. İşte drone pilotluğu hakkında tüm merak edilenler ve yeni nesil cihazlar...