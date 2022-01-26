İngiltere, Amerika ve Almanya aciliyetle duyurdu. 200 binden fazla tır şoförü aranıyor. İşe başlayana en az 3.200 dolar euro sterlin maaş var. İngiltere'de özellikle son dönemlerde nakliye sorunu yaşanmasından ötürü tır şoförü ilanları da maaşları da giderek artıyor. Son olarak belirtilen rakamlara göre ülkede 100 bine yakın nakliye aracı sürücüsü arandığı ifade ediliyor. Öte yandan bu sorun İngiltere kadar olmasa da Almanya'da da yaşanıyor. Ülkede tır şoförü sürücüsüne olan ihtiyaç her gün artıyor. Amerika Birleşik Devletleri de tedarik zincirinde sorunlar yaşadığı için tır şoförü aramaya devam ediyor.