ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

Son dakika bankalar harekete geçti. Emeklilere müjdeli haberler gelmeye başladı! Emeklilere verilecek olan yeni olanak paketleriyle birlikte promosyon imkânları da artmaya devam ediyor. Promosyon miktarlarının belli olmasıyla birlikte Akbank, Finansbank, Yapı-Kredi, Garanti BBVA, İş Bankasının sunduğu promosyon miktarları da netleşmeye başladı.

Yapıkredi

Yapıkredi Bankası emeklilere sunduğu yüksek promosyon miktarlarıyla son zamanlarda ilgiyleri üstüne çekmeyi sağlıyor.