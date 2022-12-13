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Haberler Ekonomi ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

Bankaların emekli maaşı promosyonu rakamları ardı ardına açıklanmaya devam eder iken yeni öneriler geldi. ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer aldı. İşte o sayılar...

13.12.2022 10:40 - Son Güncelleme: 13.12.2022 10:40
ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

Son dakika bankalar harekete geçti. Emeklilere müjdeli haberler gelmeye başladı! Emeklilere verilecek olan yeni olanak paketleriyle birlikte promosyon imkânları da artmaya devam ediyor. Promosyon miktarlarının belli olmasıyla birlikte Akbank, Finansbank, Yapı-Kredi, Garanti BBVA, İş Bankasının sunduğu promosyon miktarları da netleşmeye başladı.

Yapıkredi

Yapıkredi Bankası emeklilere sunduğu yüksek promosyon miktarlarıyla son zamanlarda ilgiyleri üstüne çekmeyi sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

Sunulan olanaklarla 7500 TL tutarında bir emekli promosyon destek ödemesinin vatandaşlara yansıtılması bekleniyor. Yapıkredi Bankası'nın bu promosyonuyla emekliklere mühim bir katkıda bulunacağı düşünülüyor.

ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası bağlamında emeklilere özel imkânlar dahilinde sunulacak olan destek olanaklarının avantajlı bir hizmet olanağı dahilinde sunulmasıyla 5500 TL promosyon destek ödemesinin vatandaşlara sunulması bekleniyor.

ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

Finansbank

QNB ailesi emekli promosyon miktarlarını yükseltme kararı alarak emekli promosyon miktarlarıyla birlikte fiyatlar 6000 TL bandına yükseltildi.

ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?

Sonuç olarak vatandaşlara 6000 TL tutarında promosyon desteğini QNB şubelerinden alabilecekler.

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