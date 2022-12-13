ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu hangi bankada?
Bankaların emekli maaşı promosyonu rakamları ardı ardına açıklanmaya devam eder iken yeni öneriler geldi. ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer aldı. İşte o sayılar...
13.12.2022 10:40 - Son Güncelleme: 13.12.2022 10:40
Son dakika bankalar harekete geçti. Emeklilere müjdeli haberler gelmeye başladı! Emeklilere verilecek olan yeni olanak paketleriyle birlikte promosyon imkânları da artmaya devam ediyor. Promosyon miktarlarının belli olmasıyla birlikte Akbank, Finansbank, Yapı-Kredi, Garanti BBVA, İş Bankasının sunduğu promosyon miktarları da netleşmeye başladı.
Yapıkredi
Yapıkredi Bankası emeklilere sunduğu yüksek promosyon miktarlarıyla son zamanlarda ilgiyleri üstüne çekmeyi sağlıyor.