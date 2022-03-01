İNG, En Para, HSBC, TEB, Garanti, Denizbank, Burgan Bank Mart ayı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları! Bu treni kaçırmayın!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin TL'ye talebin artması için geliştirdikleri formüller bankaların da mevduat hesaplarında en yüksek faizi vermek için yarışa girmelerine neden oldu. Müşteri çekme yarışında yüksek oranlar sunarak birikimlerini en yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor. Kur korumalı TL mevduat sistemi ile başlayan yeni sistem sonrasında bu hesaplarda her geçen gün mevduat miktarı artarken, 32 günlük vadeli hesaplarda yüksek hoş geldin faizleri sayesinde yeni müşterilerin de çekildiği görülmüştür. Birikimlerini korumak ve bankada durduğu sürece değerlenmesini sağlamak isteyenler için mevduat hesapları avantajlı seçenekler sunuyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranı hangi bankada? İşte ayrıntılar
01.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:20
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından sabit faiz kararı verilmesine rağmen bir süre yüksek hoş geldin faiz oranları ile yatırımcıların TL birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmeye başlayan bankalar, kur korumalı TL mevduat sisteminin de başarılı şekilde uygulanmasına katkı sağlıyor.
Mart Ayı Bankaların Mevduat Faiz Oranları
2022 Şubat ayı itibariyle bankaların mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Birikimlerini en cazip oranlar ile değerlendirmek ve en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlerin yararlanabildiği hesaplar dahilinde birçok bankacılık avantajları da sunuluyor.