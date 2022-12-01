İndirimli ürünler az önce raflara çıktı! BİM Aralık 2022 aktüel ürünler fiyat LİSTESİ! Genç odası, çeyiz alışverişi, yatak, masa, sehpa...

BİM marketlerinde satışa çıkacak bu haftaki indirimli ürünler belli oldu. Alışveriş tutkunları merakla zincir marketlerin Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunu bekliyordu. BİM marketleri Aralık ayında mutfak gereçlerini, yatak odasını evlerinize getiriyor. Çok ucuz fiyata satılan ürünler için harekete geçen vatandaşlar indirim kataloğunu araştırıyor. Stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmamak için hemen haberimizdeki BİM güncel aktüel ürünler kataloğuna göz atın! İşte indirimli ürünlerin tamamı...