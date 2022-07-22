İndirimli ürünler açıklandı 9,95 TL'den satılıyor! Hafta sonu çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel kataloğu yayında! Beyaz eşya, İphone, tekstil...

A101'in yeni aktüel ürünleri göz kamaştırıyor. Beklenen katalog yayımlandı. İphone 13 pro Max cep telefonu 31 bin 399 TL'ye satışa çıktı. Xıaomi Hop Pro robot süpürge ve paspas 4 bin 799 TL, Ankastre set 2.399 TL, Karaca Chef stand mikser 1.899 TL, Pierre Cardşn Paris tost makinesi 727 TL'ye satılmaya başlandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün alışverişi yapan vatandaşlar tüm ev ihtiyaçlarını A101 marketlerinden ucuza tamamlayabilecek. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimde? Beyaz eşya, tekstil, elektronik ev aletleri, teknolojik ürünler... İşte A101 2022 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu...