İndirimleri kaçıran başını yer! A101 6-9 Mart 2023 kataloğu! A101’de 100’den fazla üründe fiyatlar düştü! El mikseri, porselen, sahan set...

A101'de bu hafta neler var neler! Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Hem gıda hem beyaz eşya, hem mobilyada, hem de elektronik ürünlerde indirim başladı. El mikseri, porselen kahvaltı tabağı çeşitleri, fincan takımı, tencere seti fiyatları alaşağı oldu. Bu hafta A101'de giden eli boş dönmeyecek! İşte indirime giren ürünlerin tümü A101 6-9 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...