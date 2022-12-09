İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düştü! Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Son dakika indirim müjdesi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin için indirim haberi geldi. Son dakika açıklama geldi. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İşte en güncel fiyat listesi...