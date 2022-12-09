İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düştü! Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! Shell, TOTAL, BP, Opet...
Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında indirim geldi. Benzinin litresine 2,13 TL, motorine ise 1,89 TL indirim uygulandı. Bu indirimin ardından benzin fiyatı 9 aydan sonra 20 TL altına inmiş oldu. Son dakika haberine göre, benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi. Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok. İşte merak edilenler!
09.12.2022 18:06 - Son Güncelleme: 09.12.2022 18:06
Son dakika indirim müjdesi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin için indirim haberi geldi. Son dakika açıklama geldi. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İşte en güncel fiyat listesi...