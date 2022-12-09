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Haberler Ekonomi İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düştü! Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! Shell, TOTAL, BP, Opet...

İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düştü! Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında indirim geldi. Benzinin litresine 2,13 TL, motorine ise 1,89 TL indirim uygulandı. Bu indirimin ardından benzin fiyatı 9 aydan sonra 20 TL altına inmiş oldu. Son dakika haberine göre, benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi. Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok. İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
09.12.2022 18:06 - Son Güncelleme: 09.12.2022 18:06
Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Son dakika indirim müjdesi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin için indirim haberi geldi. Son dakika açıklama geldi. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İşte en güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin grubuna 75 Kuruş indirim geldi. Cumartesi gününden itibaren indirim geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yok.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

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