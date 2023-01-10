İndirimin alası başladı! 15 TL bile değil 10 TL altına düştü! A101 güncel FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler kataloğunda yağ, et, sürpriz ürünler...

A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu çıktı. Ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, elektronik ürünlerden züccaciyeye çeşit çeşit çeşit ürünler aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Öte yandan birçok market zincirinde fiyat sabitleme açıklaması gelirken A101 de bu marketlerden biri oldu. Buna göre A101 Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi. İşte güncel A101 kataloğu...