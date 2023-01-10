İndirimin alası başladı! 15 TL bile değil 10 TL altına düştü! A101 güncel FİYAT LİSTESİ! Aktüel ürünler kataloğunda yağ, et, sürpriz ürünler...
A101'de indirimin alası başladı. Geçtiğimiz günlerde fiyatları sabitleme kararı alan A101 marketleri, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Fiyatı sabitlenen ürünler neler? 72, 60, 48 adet 139 TL'ye satılıyor. Öte yandan 10 TL altında da ürünler bu hafta A101 marketlerinde satışa sunuldu. Bu hafta A101'de indirimin alası başladı. İşte A101 güncel FİYAT LİSTESİ...
10.01.2023 12:13 - Son Güncelleme: 10.01.2023 12:23
A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu çıktı. Ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, elektronik ürünlerden züccaciyeye çeşit çeşit çeşit ürünler aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Öte yandan birçok market zincirinde fiyat sabitleme açıklaması gelirken A101 de bu marketlerden biri oldu. Buna göre A101 Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitledi. İşte güncel A101 kataloğu...