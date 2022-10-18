İndirim kataloğu az evvel belli oldu! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 18-31 EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ! 9,75 TL’ye düştü! Bulgur, et, nohut...

Ekim 2022 ayının en büyük kampanyası ilan edildi. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ekim ayı sonuna kadar farklı bir çok üründe büyük indirimler uygulandı. Güncel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğun yayımlandığını duyanlar hemen kataloğu incelemeye başladı. Peki, Tarım Kredi'de çay, mercimek, tuvalet kağıdı, deterjan ne kadar, kaç TL? Mandalina 9,75 TL'ye düştü. İşte 18-31 Ekim 2022 yeni indirimli ürünler kataloğu LİSTESİ...