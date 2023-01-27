İNDİRİM GIRLA GELDİ! Cüzdanını kapan koşacak! Tarım Kredi 27-31 Ocak FİYAT LİSTESİ! Bugün yarın bitiyor! 61 ürün: Tuvalet kağıdı çay...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim 31 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek. Kaçırmadan almak isteyenler için indirime giren tüm ürünleri haberimizde derledik. Bu hafta gıda ürünlerinde 40'ın üzerinde üründe indirim uygulandı. İşte Tarım Kredi 27-31 Ocak FİYAT LİSTESİ...
27.01.2023 22:06 - Son Güncelleme: 27.01.2023 22:06
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin dev kampanyası devam ediyor. Ocak ayının son günlerine kadar sürecek indirimlerin hangi ürünlerde uygulandığını öğrenmek isteyenler buraya! Çaykur Rize turist çay 39.90 TL, TK demlik poşet siyah çay 17.50 TL, TK ıhlamur çayı 22.90 TL, Famila tuvalet kağıdı 139.90 TL, Familia havlu kağıt 89.90 TL'ye düştü. İşte Tarım Kredi 27-31 Ocak FİYAT LİSTESİ!