İlkokul, ortaokul, liselilere geri ödemesiz 1611 TL yardım! E-devletten başvuruluyor paralar PTT’den yatıyor! SED yardımı formu ya da dilekçe ile...

Öğrenciler şimdilerde harıl harıl burs veren kurum ve kuruluşları araştırıyor. Ülkemizde VGM bursu, SED yardımı, Şartlı Eğitim Desteği, KYK bursu, Özel çocuklara eğitim yardımı, SGK eğitim yardımı, Belediye eğitim burs yardımları ve SYDV yardımı ile maddi destek alınabiliyor. İlkokul, ortaokul, liseli öğrenciler bir çok program aracıcılıyla aylık ya da 2 ayda bir burs kazanabiliyor. Peki şartlar neler? Kim ne kadar burs veriyor? Gelin hep birlikte bakalım...