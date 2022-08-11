İlkokul, ortaokul, liselilere geri ödemesiz 1611 TL yardım! E-devletten başvuruluyor paralar PTT'den yatıyor! SED yardımı formu ya da dilekçe ile...
SED yardımı İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilere veriliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci ve velisi okulların açılmasına sayılı günler kala burs veren, ödeme yapan yerleri araştırmaya başladı. Devlet tarafından verilen SED yardımı özellikle dikkat çekiyor. Öncelikle eğitim yardımının maddi durumu kötü olan hane geliri asgari ücretten düşük olan kişilere yapıldığını belirtelim. Peki SED ödemesi başvuru şartları neler? SED parası nasıl alınır? İşte yanıtları...
Öğrenciler şimdilerde harıl harıl burs veren kurum ve kuruluşları araştırıyor. Ülkemizde VGM bursu, SED yardımı, Şartlı Eğitim Desteği, KYK bursu, Özel çocuklara eğitim yardımı, SGK eğitim yardımı, Belediye eğitim burs yardımları ve SYDV yardımı ile maddi destek alınabiliyor. İlkokul, ortaokul, liseli öğrenciler bir çok program aracıcılıyla aylık ya da 2 ayda bir burs kazanabiliyor. Peki şartlar neler? Kim ne kadar burs veriyor? Gelin hep birlikte bakalım...
Devletten okuyan çocuğu olan anne babalara 1611 liralık eğitim desteği müjdesi! SED yardımı olarak geçen eğitim desteği başvuru şartları haberimizde!
SED İLE 1611 LİRALIK DESTEK!
SED yardımı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mahkeme kararı ile bakım tedbir kararı alınmış olan ve sosyal hizmetlerde bakılan veya bakım tedbir kararı alınan çocuklar için verilen para yardımıdır.
Çocukların ihtiyacını karşılamakta zorluk çeken yoksul ve muhtaç aileler, SED yardımına başvurabilir.
SED DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TC vatandaşı olmak
Hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı alınmış, bu yüzden sosyal hizmetlerde bakılan ancak para yardımı ile desteklenmeleri durumunda aileleri veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
Mahkeme tarafından tedbir kararı alınmamış ama para yardımı ile desteklenmedikleri durumda yoksul ve muhtaç konuma düşecek olan çocuklar
Deprem, sel vb. afetler ya da yangın vb. kazalar yüzünden kendisine ve çocuklarına bakamayacak duruma düşen velilerin çocukları
Hayati bir tehlikeye sahip hastalık ya da ameliyat gerektiren rahatsızlığı olan velilerin ya da vefat eden velilerin çocukları
Muhatçlık sınırının altında yaşayan(asgari ücretin üçte biri altında yaşayan aileler) SED yardımına başvurabiliyor