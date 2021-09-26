İlkokul öğrencilerine 75 TL üniversitelilere 300 TL burs müjdesi! 300 gün boyunca karşılıksız para verilecek! İşte başvuru koşulları

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ilerleme paylaşıldı. Burs veren kurumları merak eden öğrenciler incelemelerini sürdürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğü doğrultusundan ortaöğrenim öğrencilerine 9 ay süresince ve yükseköğrenim öğrencilerine ise 8 ay süresince burs ödemesi veriliyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sayısını ortaöğrenim amacıyla aylık 75.00 TL ve yükseköğrenim amacıyla aylık 300.00 TL olarak açıkladı. Hem de yeni devre amacıyla başvuruya dair merak edilen bütün detaylar belli oldu.