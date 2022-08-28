İlkokul mezunu vasıfsız 5.500 TL maaşla çalışacak personel alımı yapılıyor! İŞKUR müjdeyi az önce verdi! İşte iş ilanları ve başvuru şartları...

İşkur ilanları günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Özelliklede kamu alanlarında yer alan personel alım ilanlar işkur platformunda daha çok ilgi görmektedir. Son zamanlarda ise yeni yıl süreci için kamu alanlarında personel alımları İşkur vasıtası ile daha çok genişlemiştir. Özelliklede ilkokul mezunları için İşkur platformunda çeşitli iş olanakları yer alır. İşte iş ilanları ve başvuru şartları...