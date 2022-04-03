İlkokul mezunları bekçi olabiliyor! Başvurular İŞKUR’dan alınmaya başlandı! İstanbul, Kocaeli toplam 4 ilde alım yapılıyor! Tek tıkla iş fırsatı!

İŞKUR güncel çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanlarını yayınladı. İlana göre İstanbul, Konya, Samsun ve Kocaeli'nde en az ilkokul mezunu çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Bazı iş yerleri 18 yaş üstü başvuruları kabul ederken bazı yerler ise 50 yaş şartı arıyor. Başvurrmak ise tek tıkla mümkün! İŞKUR'a kayıtlı olan herkes başvuru yapabilecek. 4 ildeki çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanlarının detayları haberimizde!