İlkokul, lise mezunları KPSS şartsız! İŞKUR 12 BİN TL maaşla 99.700 işçi alacak! 19-47 yaş arası herkes başvurabilir!

2022 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 137 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlamaktadır.