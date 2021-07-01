İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!
Nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, geri ödeme süresi daha uzun olan kredi fırsatlarından faydalanmak istiyor. Sunulan kredi fırsatlarıyla birçok banka 3 ay geri ödemesiz kredi veriyor. Vatandaşlar uygun faiz oranlı ve geri ödemeleri esnek kredilerden faydalanmanın yollarını arıyor. Peki; 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? İşte 10-20-30 bin TL ihtiyaç kredisi sağlayan bankalar!
Milyonlarca kişi kredi çekip ödeyerek nakit ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Acil paraya ihtiyacı olan ancak geri ödemeleri 3 ay sonra başlatmak isteyen vatandaşlar da, 3 ay geri ödemesiz kredi fırsatlarından faydalanmak istiyor. Birçok banka yeni kredi kampanyaları duyurmaya devam ediyor. Kampanyalarda, kredi ödemelerinin 3 ay sonra başlayacağı belirtiliyor. İşte; 10-20-30 bin TL değerinde, 3 ay geri ödemesiz kredi fırsatları!
AKBANK
QNB Finansbank gibi Akbank tarafından da açıklama yapıldı. Akbank yaptığı açıklamasında acil kredi ihtiyacı olanlar için 3 ay geri ödemesiz lüzum kredisinden yararlanabilecek. 36 ay vadeli Akbank kredi kampanyası 100 Bin TL'ye kadar sunulacak.
Banka yaptığı açıklamasında erteleme vadesinin de kredi vadesinin içerisinde olduğunu ifade etti. Bu sebeple kredi geri ödemeleri 33 ayda yapılacak. Bu durumda krediler 92 gün ertelenebilecek.