İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!

AKBANK

QNB Finansbank gibi Akbank tarafından da açıklama yapıldı. Akbank yaptığı açıklamasında acil kredi ihtiyacı olanlar için 3 ay geri ödemesiz lüzum kredisinden yararlanabilecek. 36 ay vadeli Akbank kredi kampanyası 100 Bin TL'ye kadar sunulacak.

Banka yaptığı açıklamasında erteleme vadesinin de kredi vadesinin içerisinde olduğunu ifade etti. Bu sebeple kredi geri ödemeleri 33 ayda yapılacak. Bu durumda krediler 92 gün ertelenebilecek.