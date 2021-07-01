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İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!

Nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, geri ödeme süresi daha uzun olan kredi fırsatlarından faydalanmak istiyor. Sunulan kredi fırsatlarıyla birçok banka 3 ay geri ödemesiz kredi veriyor. Vatandaşlar uygun faiz oranlı ve geri ödemeleri esnek kredilerden faydalanmanın yollarını arıyor. Peki; 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? İşte 10-20-30 bin TL ihtiyaç kredisi sağlayan bankalar!

01.07.2021 20:04 - Son Güncelleme: 01.07.2021 20:04
İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!

Milyonlarca kişi kredi çekip ödeyerek nakit ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Acil paraya ihtiyacı olan ancak geri ödemeleri 3 ay sonra başlatmak isteyen vatandaşlar da, 3 ay geri ödemesiz kredi fırsatlarından faydalanmak istiyor. Birçok banka yeni kredi kampanyaları duyurmaya devam ediyor. Kampanyalarda, kredi ödemelerinin 3 ay sonra başlayacağı belirtiliyor. İşte; 10-20-30 bin TL değerinde, 3 ay geri ödemesiz kredi fırsatları!

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İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!

QNB FİNANSBANK

3 ay geri ödemesiz kredi için QNB Finansbank yaptığı açıklamasında, hesabı olan müşterileri için "Hemen Başvur" butonundan başvuruda bulunabilecekleri açıklandı. Başvuruların online olarak yapılacağı gibi 0850 220 85 73 numaralı hat üzerinden de 7/24 başvuru yapılacağı duyuruldu.

İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!

AKBANK

QNB Finansbank gibi Akbank tarafından da açıklama yapıldı. Akbank yaptığı açıklamasında acil kredi ihtiyacı olanlar için 3 ay geri ödemesiz lüzum kredisinden yararlanabilecek. 36 ay vadeli Akbank kredi kampanyası 100 Bin TL'ye kadar sunulacak.

Banka yaptığı açıklamasında erteleme vadesinin de kredi vadesinin içerisinde olduğunu ifade etti. Bu sebeple kredi geri ödemeleri 33 ayda yapılacak. Bu durumda krediler 92 gün ertelenebilecek.

İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!

VAKIFBANK

Kamu bankası olan Vakıfbank tarafından da önemli bir açıklama yapıldı. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasından yararlanabilecek. Başvuruda bulunacaklar, 3 ay sonra taksit ödemeye başlayabilecek.

İlk taksit 3 ay sonra! 10-20-30 bin TL 3 ay geri ödemesiz kredi nasıl alınır? 3 ay kredi erteleyen bankalar!

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, 1.84 faiz oranıyla 10.000-20.000-50.000 TL kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir.