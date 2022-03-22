İlk rakam geldi! 2022 yılı bayram ikramiyeleri 1.500 TL'ye mi çıkacak? İşte zamlı emekli bayram ikramiyeleri yatma tarihi
Ramazan ayına az bir süre kala milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini araştırmaya başladı. 2022 yılında birçok alanda yapılan zamlar ve hayat pahalılığının artmasının ardından 13 milyondan fazla emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarihi ve zam oranlarını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyelerinin zamlanıp zamlanmayacağına dair merakları hat safhada olan çok sayıda vatandaş, artan masrafları nedeniyle yapılacak ödemelerin oranlarının artırılmasını talep ediyor. Emekli maaşına ek bir destek olarak yılda iki defa ödenen ikramiyelerin ne zaman yatacağı da araştırılmaya başladı! İşte zamlı emekli bayram ikramiyesi detayları
Ramazan Bayramı'na az bir süre kala bir yandan bayram telaşı sararken, bir yandan da birçok vatandaş bayram öncesinde alacakları ikramiyeleri düşünmeye başladı. Artan masraflar nedeniyle nakit ihtiyacı duyan emekliler ise özellikle 2022 emekli bayram ikramiyelerini bir an önce hesaplarında zamlı bir şekilde görmek istiyor.
👉Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
2022 emekli bayram ikramiyeleri kapsamında ilk ödemelerin 25 Nisan'da ilgililerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı'nden hemen önce emekliler dahil birçok kesimden vatandaşın hesabına yatırılacak ikramiyelere de enflasyonda son yıllarda görülen rekor artışlar nedeniyle zam yapılması bekleniyor.
Yılbaşında emekli maaşlarına yapılan zammın diğer pek çok alanda da yeni zamlar ile yetersiz kalması, özellikle bayram masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşünen çok sayıda vatandaşın en azından bayram ikramiyelerine ciddi oranda bir zam yapılmasını istedikleri belirtiliyor. Konuya ilişkin çalışmalar ise henüz netlik kazanmış değil.