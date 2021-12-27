Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros'ta tüm ürünler artık...

İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros'ta tüm ürünler artık...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni ekonomi paketini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajları ardından döviz kurlarında %40'tan fazla düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımasını bekliyor.

takvim.com.tr
27.12.2021 11:36 - Son Güncelleme: 27.12.2021 11:36
İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros’ta tüm ürünler artık...

İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros'ta tüm ürünler artık... Geçen hafta pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi. Marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros’ta tüm ürünler artık...

İLK ÇAĞRI SONRASI YÜZDE 20 İNDİRİM

MÜSİAD'ın üyelerine yaptığı 'indirim yapın' çağrısı karşılık buldu. Başkan Mahmut Asmalı, "Büyük bir destek var. Üyelerimiz ilk etapta % 20 civarında indirim yaptı. Bu artacak" dedi.

İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros’ta tüm ürünler artık...

Hükümetin döviz kurunda bir süredir yaşanan anormal dalgalanmayı kur korumalı mevduat hamlesiyle bitirmesi iş dünyasında moralleri yükseltti.

İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros’ta tüm ürünler artık...

Türk Lirası'na birkaç gün içinde tarihinin en büyük değeri kazandıran hamleyle eli güçlenen iş dünyası, fiyat indirimi için kolları sıvadı.

İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros’ta tüm ürünler artık...

İlk adım "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyasını başlatan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) geldi.

SON DAKİKA