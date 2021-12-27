İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros’ta tüm ürünler artık...

İLK ÇAĞRI SONRASI YÜZDE 20 İNDİRİM

MÜSİAD'ın üyelerine yaptığı 'indirim yapın' çağrısı karşılık buldu. Başkan Mahmut Asmalı, "Büyük bir destek var. Üyelerimiz ilk etapta % 20 civarında indirim yaptı. Bu artacak" dedi.