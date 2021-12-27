İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros'ta tüm ürünler artık...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni ekonomi paketini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajları ardından döviz kurlarında %40'tan fazla düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımasını bekliyor.
27.12.2021 11:36
- Son Güncelleme: 27.12.2021 11:36
İlk çağrı yapıldı fiyatlar %10-20 bandında düştü! Etiketlere tek tek yansıyacak! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros'ta tüm ürünler artık... Geçen hafta pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi. Marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtması bekleniyor.