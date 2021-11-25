İlk aşamada en az 900 bin kişiye emeklilik müjdesi! EYT’lilere ilaç olacak yöntem arayışı sürüyor! İşte EYT çalışmasında son durum

İlk aşamada en az 900 bin kişiye emeklilik müjdesi! EYT'lilere ilaç olacak yöntem arayışı sürüyor! EYT çalışmasında son durum merak ediliyor. EYT çalışmasının gelecek yıl başlaması ve 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle de çeşitli formüller gündeme geliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını ifade etmişti.