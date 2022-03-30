🎊İkramiyelerde minimum tutar 8 bin 672 TL olacak! Milyonlara bal lokum ayarında büyük ödeme var! Nisanda hesaba geçecek! Taşeron, 4D’li kamu işçileri...

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye ikramiye parası ödeniyor. Yüz binlerce kişinin beklediği ilave tediye ödemeleri için nefesler tutuldu. Ödemeler için tarih netleşti. İlk taksit ödemesini alan işçiler 2022 yılının 2. taksitini alacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere ilave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2022 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. En düşük ödeme miktarı 8 bin 672 TL oluyor. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!