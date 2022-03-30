🎊İkramiyelerde minimum tutar 8 bin 672 TL olacak! Milyonlara bal lokum ayarında büyük ödeme var! Nisanda hesaba geçecek! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...
2022 yılında müjdeler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon kamu işçisini ilgilendiren haber geldi. Kamu işçileri, 4 taksit halinde aldıkları ikramiye ödemelerinin 2. taksidini önümüzdeki ay almaya başlayacak. Bu sene en düşük tediye tutarı 8 bin 672 TL, en yüksek ise 32 bin 932 TL'ye kadar çıkacak. Taşerondan 4 D kadrosuna geçen ve kamu işçilerine devlet tarafından yılda 2 kez 4 taksit halinde olmak üzere tediye ödemesi yapılıyor. Peki, İlave tediye 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Nisan ayı ilave tediye ikramiye ödemesi ne kadar? İşte merak edilenler....
30.03.2022 10:30 - Son Güncelleme: 30.03.2022 10:30
Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye ikramiye parası ödeniyor. Yüz binlerce kişinin beklediği ilave tediye ödemeleri için nefesler tutuldu. Ödemeler için tarih netleşti. İlk taksit ödemesini alan işçiler 2022 yılının 2. taksitini alacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere ilave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2022 yılı tediye miktarı da işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplanarak 52 günlük ücretinin yarısı kadar ödeme sağlanacak. En düşük ödeme miktarı 8 bin 672 TL oluyor. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!