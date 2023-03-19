Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İkramiye+ekstra zam+promosyonla 3'lü müjde! Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! 2000 sonrası maaş alan herkes...

İkramiye+ekstra zam+promosyonla 3'lü müjde! Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! 2000 sonrası maaş alan herkes...

Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! İkramiye+ekstra zam promosyonla 3'lü müjde! 2000 sonrası maaş alan herkese ödenecek. SSK Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayı zammı için geri sayıma başladı. Ayın ilk günlerinde açıklanan veriler, enflasyon ve refah payı yeni tabloyu işaret etti. Temmuz ayında maaşlara en az ne kadar zam yapılacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda artık geriye artık dört veri kaldı.

19.03.2023 11:51 - Son Güncelleme: 19.03.2023 11:51
Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! İkramiye+ekstra zam promosyonla 3’lü müjde! 2000 sonrası maaş alan herkes...

Yılın ilk ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre bir maaş zammı geliyor. Ocak ayında yüzde 30 zam alan SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Mart ayının başında Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda bir veri daha belli oldu. Temmuz ayında geriye 4 aylık veri kaldı. Temmuz ayında merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! İkramiye+ekstra zam promosyonla 3’lü müjde! 2000 sonrası maaş alan herkes...

ŞUBAT AYI ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 oldu.

Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! İkramiye+ekstra zam promosyonla 3’lü müjde! 2000 sonrası maaş alan herkes...

SON VERİLERE GÖRE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! İkramiye+ekstra zam promosyonla 3’lü müjde! 2000 sonrası maaş alan herkes...

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! İkramiye+ekstra zam promosyonla 3’lü müjde! 2000 sonrası maaş alan herkes...

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.050 TL

SON DAKİKA