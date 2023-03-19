İkramiye+ekstra zam+promosyonla 3'lü müjde! Bağ-Kur SSK emeklisine 2 veriyle yeni maaş tablosu! 2000 sonrası maaş alan herkes...

Yılın ilk ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre bir maaş zammı geliyor. Ocak ayında yüzde 30 zam alan SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Mart ayının başında Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda bir veri daha belli oldu. Temmuz ayında geriye 4 aylık veri kaldı. Temmuz ayında merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.